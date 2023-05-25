İhlas Haber Ajansı

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Burhaniye'de Geleneksel Futbol Turnuvası ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, T Tipi ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumu’nun düzenlediği 9.

Burhaniye ilçesinde, T Tipi ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nun düzenlediği 9.Geleneksel Futbol Turnuvası ilgi gördü. Turnuvaya, cezaevi çalışanları ve jandarmalardan oluşan 9 takım katılıyor.


Burhaniye'de Cezaevi Müdürü Bora Sağsöz'ün öncülüğünde düzenlenen 9.Gelenekbel Futbol Turnuvası ilgi gördü. Ören yolundaki halı sahada, iki grup halinde düzenlenen karşılaşmaların yoğun ilgi gördüğünü anlatan İnfaz Koruma Memuru Mehmet Koç, “Turnuvaya 9 takım katılmaktadır. Bunlardan 9 takımı cezaevi çalışanları, bir takımı da jandarmalardan oluşmaktadır. Takımlara deprem bölgesindeki illerin adlarını verdik. Karşılaşmalar sırasında toplanan paralar da deprem bölgesine yardım olarak gönderilecek. Turnuvanın sonunda kazanan takımlar ödüllendirilecek. Turnuvamız ilgi gördü” dedi.

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