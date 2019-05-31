İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de göçmenler için kamyon dolusu giysi toplandı

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Müftülüğünün başlattığı kampanya kapsamında, Burhaniye’de bir kamyon dolusu giyecek ve ayakkabı toplandı.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Müftülüğünün başlattığı kampanya kapsamında, Burhaniye'de bir kamyon dolusu giyecek ve ayakkabı toplandı. Din görevlilerinin öncülüğünde toplanan yardımlar, Balıkesir Müftülüğüne gönderildi.


Balıkesir Müftülüğünün başlattığı yardım kampanyası Burhaniye'de ilgi gördü. Bir ay içinde, erkek, kadın ve çocuk giysilerinin yanı sıra çok sayıda ayakkabı toplandı. Toplanan yardımlar, Hanay cami önünde kamyona yüklenirken, İl Müftülüğüne gönderildi. Müftü Hacı Öz, yardımların Türkiye'de yaşayan göçmenlere dağıtılacağını anlattı. Müftü Öz, kampanyada görev alan din görevlilerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.