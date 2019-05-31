Burhaniye'de göçmenler için kamyon dolusu giysi toplandı

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Müftülüğünün başlattığı kampanya kapsamında, Burhaniye'de bir kamyon dolusu giyecek ve ayakkabı toplandı. Din görevlilerinin öncülüğünde toplanan yardımlar, Balıkesir Müftülüğüne gönderildi.

Balıkesir Müftülüğünün başlattığı yardım kampanyası Burhaniye'de ilgi gördü. Bir ay içinde, erkek, kadın ve çocuk giysilerinin yanı sıra çok sayıda ayakkabı toplandı. Toplanan yardımlar, Hanay cami önünde kamyona yüklenirken, İl Müftülüğüne gönderildi. Müftü Hacı Öz, yardımların Türkiye'de yaşayan göçmenlere dağıtılacağını anlattı. Müftü Öz, kampanyada görev alan din görevlilerine teşekkür etti.