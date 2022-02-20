İhlas Haber Ajansı

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Burhaniye'de güneşin doğuşu böyle görüntülendi

Burhaniye ilçesinde, güneşin doğuşu sırasında ilginç görüntüler oluştu.

Madra dağının ardından doğan güneşin bulutların arasında oluşturduğu güzellik objektiflere yansıdı.


Burhaniye'de sabah saatlerinde camiden dönen vatandaşlar, güneşin doğuşu sırasında meydana gelen güzelliği fotoğrafladı. Güneşin bulutların arasında çıkışının güzel bir manzara oluşturduğunu anlatan İnşaat Ustası Kemal İşi, güzelliği 10 dakika seyrettiğini söyledi. Ören Mahallesinde oturan 60 yaşındaki Kemal İşi, “Arkadaşlarımızla beraber yolda yürürken, bu güzel manzara ile karşılaştık. Bulutların arısından çıkan güneşin oluşturduğu güzellik görülmeye dağardı. Bol bol fotoğraf çektim. Bu fotoğrafları çocuklarıma ve torunuma göstereceğim. Güzel manzara 10 dakika sürdü” dedi.

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