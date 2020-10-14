Burhaniye'de güvercin kurtarma operasyonu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir apartmanın klima korkuluklarına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı. Güvercin kurtarma operasyonu Hürriyet Caddesinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesinde apartmanın klima korkuluğuna sıkışan güvercini kurtaramayan Ufuk Yortuçboylu, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenle çıkarak güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Güvercini teslim alan Ufuk Yortuçboylu itfaiye ekibine teşekkür etti.