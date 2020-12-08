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Burhaniye'de güvercinleri imece ile besliyorlar

Burhaniye ilçesinde, vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanını mesken tutan güvercinleri beslemek için imece yaptı.


Cumhuriyet Meydanını mesken tutan güvercinler ilgi odağı olurken, çok sayıda vatandaş da onları beslemek için seferber oldu. Gün boyu meydandan eksik olmayan güvercinlere yem atan ve sularını tazeleyen vatandaşlar takdir topladı. Meydanda bulunan Turizm Taksi çalışanları da güvercinlere beslemek için imece yapıyor. Güvercinlere yem atan ve sularını tazeleyen taksici Mustafa Umay, “Bu kuşlar ilçe meydanına güzellik katıyorlar. Çocuklar gelip bunları seyrediyorlar. Pek çok hayvansever bunlara yem atıyor. Bizim duraktaki arkadaşlar da bunları besliyorlar. Hepimiz güvercinleri seviyoruz” dedi.

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