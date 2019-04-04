Burhaniye'de Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu Spor Kulübü kuruldu

Okul Aile Birliği ve Kulüp Başkanı Mithat Gürcan, 10-22 Nisan tarihleri arasında ortaokullar arası voleybol karşılaşmaları yapacaklarını söyledi.

Burhaniye' de, 215 öğrencinin eğitim gördüğü okulda Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu Spor Kulübü Derneği kurulurken, başkanlığınıda Okul Aile Birliği Başkanı Mithat Gürcan üstlendi. Sporun her dalında iddialı olduklarını anlatan Okul Aile Birliği Başkanı Mithat Gürcan, “Okulda beden eğitimi öğretmeni Özgür Aras ve Emre Ulus antrenörlük belgesine sahip öğretmenlerimiz. Okulumuzda eğitim gören 215 öğrencinin 150'si lisanslı sporcudur. Bu yüzden okulumuzda spor faaliyetleri çok iyidir. Şimdi, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu Spor Kulübü Derneğini kurduk. Bundan böyle spor faaliyetlerimiz daha da artacak. Kulübümüz, futbol, voleybol basketbol, deniz sörfü ve masa tenisinde faaliyet gösterecek. 10-22 Nisan tarihleri arasında ortaokullar arası voleybol turnuvası düzenleyeceğiz. 23 Nisanda da kazanan takımlarımızın ödüllerini vereceğiz. Kulübümüz erkek ve kız gruplarında yarışmalar yapacak” dedi.