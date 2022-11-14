Burhaniye'de Halk Eğitim kurslarına 5 bin kişi katıldı

Sezon başından bu yana açılan 194 kursa 5 bin 91 kişi katılırken, spor kurslarına da ağırlık verildi.

Burhaniye'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerle dolup taşarken, çok sayıda kurs planlandığı kaydedildi. Kurslara yoğun talep olduğunu anlatan Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, kurs sayısını artırmak için çalıştıklarını söyledi. Kurslara daha çok kadınların ilgi gösterdiğini anlatan Algül, “Şu anda müzik, uygulamalı tiyatro, voleybol, basketbol, boks ve plates kurslarımız devam ekmektedir. Spor kurslarımız daha çok Atatürk Spor Salonunda yapılmaktadır. Aile okulu ile kişisel gelişim kursu ile İngilizce ve Almanca gibi yabancı dil kurslarımız var. Yetişkinlere ve çocuklara yönelik resim ile akıl ve zeka oyunları kurslarımız var. Kadınlar için de moda tasarımı, giyim. dekoratif el sanatları, ev tekstili, ile el ve makine nakısı kurlarımız var. Kurslarımız devam ederken, yeni kurslar açma gayreti içindeyiz. Bu güne kadar kurslarımızdan 3 bin 270'i kadın olmak üzere 5 bin 91 kişi yararlandı. Vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz” dedi.