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Burhaniye'de Halk Eğitimi Merkezi aşçı yetiştiriyor

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği aşçı yardımcılığı ve çıraklığı kursları ilgi gördü.

Eğitmenliğini Emre Çelebi ve Eren Çelebi kardeşlerin yaptığı 450 saatlik kursun Temmuz sonunda tamamlanacağı açıklandı.


Burhaniye'deki kursta, Osmanlı mutfağı ile yöresel yemekler öğretilirken, hazırlanan yemekler de çok beğeni aldı. Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen kursa katılan 20 kişi birbirinden lezzetli yemekler yapmak için yarışırken. kursiyerler hazırladıkları yemekleri birbirlerine ikram ediyor.Kursiyerlerin çok ilgili olduklarını anlatan Emre Çelebi, “Salgın nedeniyle ara verilen kurslarımız tekrar başladı. Burada hazırladığımız yemekleri hep birlikte yiyoruz. Kursiyerlerimiz çok iyi yemek yapıyorlar. Hepsinin iyi birer aşçı olacaklarına inanıyorum” dedi

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