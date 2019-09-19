Burhaniye'de Halk Oyunlar Şenliği

Trophy 2018 Burhaniye Halk Oyunları Şenliği'ne Bosna Hersek, Sırbistan ve Danimarka'dan ekipler katıldı..

Belediye önünde toplanan ekipler, Hürriyet caddesinden Cumhuriyet meydanına kadar kortej yürüyüşüne katılırken, meydanda düzenlenen gösteriler de büyük ilgi gördü. Gösterilerin öncesinde, Misya ve Gençlik Merkezi halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından konuk ekipler sahneye çıktı. Konuk ekiplerden Bosna Hersek, Sırbistan ve Danimarka sırayla sahneye çıkarken, değişik oyunlar oynadı, şarkılar söyledi ve oryantal gösterisi yaptı.

Halk Oyunları Şenliğini Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile yaklaşık 2 bin kişi izledi.