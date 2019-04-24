Burhaniye'de halk oyunları şenliği yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen 2'nci Halk Oyunları Şenliği yoğun ilgi gördü. Cumhuriyet meydanında düzenlenen etkinliğe, 13 ekip halinde 350 öğrenci katılırken, yurdun dört bir yanından oyunlar oynandı.

Eski Kütüphane önünde toplanan halk oyunları ekipleri Hürriyet Caddesinde düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanına gelirken, burada sergilenen oyunlar büyük ilgi gördü. Anaokulu öğrencisinden lise öğrencilerine kadar 350 öğrenci 13 ekip halinde sahne alırken, gösteriler büyük alkış aldı. Etkinliği, Kaymakam Hüseyin Öner, CHP'li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.M.Oğuzhan İlban, AKP İlçe Başkanı Feridun Soykök. CHP İlçe Başkanı Ergün İnce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve yaklaşık bin 500 dolayında vatandaş izledi. Etkinliğin sonunda, protokol üyeleri de yetişkinlerle birlikte oyunlar oynadı. Çok sayıda veli, çocuklarının fotoğraflarını çekebilmek için bir birleriyle yarıştı. Ekinlikte görev alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ekiplerin yöneticilerine birer plaket verdi. Etkinlikte görev alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı Öğrencilerden Nehir Nil Duran, “Ben Mustafa Keskin İlkokulu 4/A öğrencisiyim. Halk oyunları şenliğine katıldım. Sabahleyin stadyumdaydık. Akşam da buradayız. Çok mutluyuz. Herkesin çocuk bayramı kutlu olsun” dedi. Damla Öğmen de, “ Halk oyunlarını çok seviyorum. Çok eğlendik. Mutluyuz” dedi. Etkinliğe katılan ekiplere teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, “Bu akşam yine Cumhuriyet Meydanında Burhaniye Halk Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu halk oyunları şenliği ile final yaptık. Çok güzel bir katılım söz konusuydu. Bu vesileyle, bu güzel ülkeyi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, bu günlerde de yine vatana canlarıyla emek veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Etkinlikte görev alan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum.” dedi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da,” Burhaniye Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğü olarak bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdiğimiz halk oyunları şenliğimize yaklaşık 13 ekibimiz ve 350 öğrencimiz katılmıştır. Programın sonunda, hep beraber, protokolle beraber halkla iç içe finalimizi yapmış bulunmaktayız, Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.