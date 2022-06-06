Burhaniye'de Halk Oyunları ve Dans Gecesi coşkusu

Burhaniye ilçesinde, Misya Sanat Merkezi'nin öncülüğünde düzenlenen Halk Oyunları ve Dans Gecesi etkinlikleri izleyenleri coşturdu. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlikte halk oyunları, Latin dansları, Trakya romanı ile aşuk maşuk gösterileri sahnelendi.

Sunuculuğunu edebiyat öğretmeni Ahmet Altınsoy'un yaptığı etkinlikte büyük coşku yaşandı. Cumhuriyet Meydanını dolduran yaklaşık 2 bin kişi oyunlara eşlik etti. Metin Çavdar, Hüseyin Kirli, Duygu Çavdar, Sevgi Dur ve Süleyman Kirli'nin çalıştırdığı ekiplerin gösterileri yoğun ilgi gördü. Gösterilerde yaklaşık 100 kişi görev alırken, Ayvalık'tan gelen Huriye Kaya öncülüğündeki ekipte gösterilere katıldı. Gösteriye katılan ekiplerin 5 aydır hazırlandıkları kaydedildi. Gösterileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Milli Eğitim Şube Müdürü İzettin Zengin, Nadir Tolun İlkokulu Müdürü Bülent Dükancı, siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık 2 bin sanatsever izledi. Gösterileri sonuna kadar izleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Eğitmen Metin Çavdar ve ekibini kutladı. Müdür Zihni, gösterilerde görev alan öğrencileri de tebrik etti.