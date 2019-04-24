Burhaniye'de Hasan Taha atletizmde ilçe birincisi oldu

Burhaniye Belediyespor altyapısında da kop koşturan Özavcı, madalyasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'nin elinden aldı.

Nadir Tolun İlkokulu 4/C Sınıfına giden Hasan Taha Özavcı, 8 Eylül Stadında düzenlenen atletizm yarışmalarında ilkokullarda ilçe birincisi oldu. 4 yıldan beri Burhaniye Belediyespor altyapısında top koşturduğunu anlatan Özavcı, amacının önce Körfez birinciliği, ardından da Balıkesir birinciliği olduğunu söyledi. Başarılı sporcu, atletizmi çok sevdiğini anlattı.