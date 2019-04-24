Burhaniye'de Hasan Taha atletizmde ilçe birincisi oldu

Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği atletizm yarışmalarında büyük çekişme yaşanırken, 10 yaşındaki Hasan Taha Özavcı da 600 metrede ilçe birincisi oldu.
Burhaniye Belediyespor altyapısında da kop koşturan Özavcı, madalyasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'nin elinden aldı.
Nadir Tolun İlkokulu 4/C Sınıfına giden Hasan Taha Özavcı, 8 Eylül Stadında düzenlenen atletizm yarışmalarında ilkokullarda ilçe birincisi oldu. 4 yıldan beri Burhaniye Belediyespor altyapısında top koşturduğunu anlatan Özavcı, amacının önce Körfez birinciliği, ardından da Balıkesir birinciliği olduğunu söyledi. Başarılı sporcu, atletizmi çok sevdiğini anlattı.