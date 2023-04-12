Burhaniye'de Haseki Küpesi ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, fidan ve süs bitkileri üretimi yapan Yunus Göç'ün ilk kez yetiştirdiği Haseki Küpesi adlı çiçek ilgi gördü. Haseki Küpesinin çok yıllık bir bitki olduğunu anlatan Göç, bitkinin ikinci yılında çiçek açmaya başladığını söyledi.

Burhaniye'de ürettiği fıstıkçamları ile adını duyuran emekli bankacı Yunus Göç'ün yetiştirdiği Haseki Küpesi adlı çiçek yoğun ilgi gördü. Fidanların yanı sıra çiçek üretimi de yaptıklarını anlatan Göç, baharın gelmesi ile birlikte fidan ve çiçeklere ilginin arttığını söyledi. Haseki Küpesini ilk kez yetiştirdiğini anlatan Yunus Göç, “ Bu ikinci yılda çiçek açan bir bitki olduğu için üreten az. Haseki Küpesi güzelliği ile ilgi odağı oldu. Çok yıllık bir bitki olan Haseki Küpesi en çok sattığımız çiçekler arasında yer almaktadır” dedi.