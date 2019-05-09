Burhaniye'de hasta memnuniyeti hekimleri mutlu etti

Ören Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde de yazlıkçıların gelmeye başlaması ile birlikte hareketlilik artarken, hekimlerin gayretli çalışmaları takdir topladı.

Ören Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. Bülent İnce ve Dr. Sema Tırman için gelen teşekkür telefonları hekimleri mutlu etti. Hasta memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Ören Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. Bülent İnce, herkese yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı. 31 yıllık hekim olan İnce, hasta memnuniyetinin hekimlerin moral ve motivasyonunu artırdığını söyledi. Misafir hastalara da baktıklarını anlatan Dr. Bülent İnce, “Ören mahallesi ilçenin turistik mahallesidir. Bu nedenle yaz aylarında nüfus oldukça artmaktadır. Bu da bizim hasta sayımızı artıyor. Dr. Sema Tırman ile birlikte çalıyoruz. Vatandaşlarımız 184 numaralı telefonu şikayet olduğu kadar, bazen de teşekkür için kullanıyorlar. Bizlere de teşekkür eden hastalarımız var. Teşekkürlerin bildirilmesi bizi mutlu ediyor. Hastalardan teşekkür gelmesi bizim yorgunluğumuzu alıyoruz. Moral ve motivasyon oluyor. Teşekkür telefonları bizi sevindirdi” dedi.