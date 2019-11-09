Burhaniye'de hatalı parklar camiye girişe engel oldu

Hatalı parkların önlenmesini isteyen cami cemaati, camiye girmekte zorlandıklarını söyledi.

Merkez Kocacami önünde yaşanan hatalı parklar cemaatin tepkisine neden oluyor. Camiye girmekte zorlandıklarını söyleyen 82 yaşındaki Işık Çelik, “Kocacami önünde sık sık yaşanan bu hatalı parklar yüzünden camiye girmekte zorlanıyoruz. Trafik polisi veya trafik zabıtası buna önlem almalı. Öyle park ediliyor ki, araçların arasından geçmek mümkün olmuyor. Bu sıkıntı cenaze olduğu günlerde daha çok yaşanıyor. Bunun önlenmesini istiyoruz” dedi.