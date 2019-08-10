Burhaniye'de hatim eden çocuklara hediye yağmuru

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kocacamide açılan yaz Kur'an kursu tamamlanırken, hatim eden 15 öğrenci için de tören düzenlendi. Kocacamideki törende, Kur'an ve ilahiler okuyan öğrenciler hediye yağmuruna tutuldu.

İki ay önce Diyanet İşleri Başkanlığının ”Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun” sloganı ile başlayan kurslar tamamlanırken, Kacacami'de ki kursa da 80 öğrenci katıldı. Kur'anı hatim eden 15 öğrenci içinde tören düzenlendi. Öğrenciler, iki ayda öğrendiklerini velilerinin önünde tekrarlarken, mutluluk yaşadı. Hatim eden öğrencilere cemaatin katkıları ile çeyrek altın, saat, giysi ve ilmihal kitapları hediye edildi. Ayrıca, bazı velilerde çocuklarına altın ve para taktı. Camiye gelmekten mutlu olduğunu anlatan Osman Müsait, “Camiye geldikten sonra namaz kılma isteğim arttı. Bana Kur'an öğreten hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi. Bülent Alp Tolga da, “Camide çok şey öğrendim. Çalışıyorum. Bazı eksiklerim vardı. Onları tamamlayıp hatim ettim. Hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi. Semih Ersöz ise, “Hocalarımız bize çok şey öğretti. Namaz surelerini öğrendim. Kur'anı hatim ettim. Bu gün de tören yaptık. Bize hediyeler verdiler. Hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kurs hocalarından İsmail Baydemir de, “ 019 yılı yaz Kur'an kursunda Diyanet İşleri Başkanlığının “Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun” teması ile başlattığımız kurslarımız ilgi gördü. Kursumuza 80 ile 100 arasında öğrenci katıldı. Çocuklarımıza, Kur'an ve hadis bilgileri ile namaz kılmayı öğrettik. Allah, hepimize Kur'an ahlakı ile yaşamayı kısmet etsin. Bu seneki kursumuzu da tamamladık. İnşallah, önümüzdeki yıllarda daha çok öğrenci bekliyoruz” dedi.