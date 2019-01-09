Burhaniye'de hayaller gerçek oldu

Bu hizmetlerden bir tanesi yerel bir değer olan doğal kaynak suyu olan düdüklü suyunun 65 yıllık isale hattının yenilenmesi ve yeni bir su deposu yapılması oldu.

Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye'de yapılmayanları yaparak ilçenin önemli değerlerine sahip çıktıklarını söyledi. Uysal, “Burhaniye'de hayal olan birçok hizmeti hayata geçirdik. Burhaniye'nin önemli değerlerinden bir tanesi olan Düdüklü Doğal Kaynak Suyunun 1953 yılında yapılmış ve bugüne kadar yenilenmemiş olan isale hattını yeniledik. Bu kapsamda, Temmuz ayı içerisinde, Düdüklü suyunun doğduğu yer olan Karadere Mahallesi Güzle Yaylasından başlayarak yaklaşık 24 kilometrelik isale hattı yenilendi. Hattı, eski sistem borular yerine yeni sistem ve sağlıklı borular ile değiştirdik. İsale hattının yanı sıra Bahadınlı Mahallesine de doğal kaynak suyu için 500 tonluk su deposu yaptırdık. Bir hayli eskimiş hattan dolayı su kesintileri, arızalar fazla olmaya başlamıştı. Bu sebeple 24 kilometre olan isale hattımızı yeniledik. Borularımızın çaplarını büyüterek suyun, Karadere Güzle Yaylasından daha sağlıklı gelmesini sağladık. Yaklaşık, 65 yıldır çalışan bir sistemin yenilenmesiyle suyun çok daha sağlıklı bir şekilde halkamıza verileceğini düşünüyoruz. Ayrıca, daha önce 50 tonluk olan su deposunu, 500 ton kapasiteli hale getirdik. Böylece, bu hattın bir 70 yıl daha Burhaniye'mize sağlıklı bir şekilde hizmet etmesini ön görüyoruz. Hattın yapılmasında bize yardımlarından ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize ve BASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.