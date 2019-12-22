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Burhaniye'de haz?rlanan atk? ve bereler ?orumlu ?ocuklara ula?t?

Burhaniye il?esinde, Halk E?itim Merkezi M?d?rl???nde, kursiyerler ve ??retmenlerin haz?rlad?klar? atk? ve bereler ?orumlu ?ocuklara ula?t?.

Atk? ve berelerin ?ocuklar? sevindirdi?ini anlatan HEM M?d?r? B?lent D?kanc?, eme?i ge?enlere te?ekk?r etti.


Burhaniye Halk E?itimi Merkezi M?d?rl???nde ??ocuklar ???mesin? slogan? ile ge?ti?imiz y?l ba?lat?lan kampanya, bu y?lda devam ederken, haz?rlanan 120 adet atk? ve bere ?orum Mecit?z? Hisarkavak ?lkokulundaki ??rencilere g?nderildi. Kargoya verilen atk? ve bereler ?orum'daki ??rencilere ula?t?. ??renciler ise, b?y?k mutluluk ya?ad?. Hisarkavak ?lkokulu ??rencilerinin foto?raflar?n?n kendilerine ula?t???n? anlatan Halk E?itimi Merkezi M?d?r? B?lent D?kanc?, ???rencilerin mutluluklar? foto?raflara da yans?m??. ?ocuklar?n mutlulu?u t?m Halk E?itim ailesinin mutlulu?udur. Ba?ta Adeviye hocam?z olmak ?zere eme?i ge?en herkese te?ekk?r ediyorum? dedi.

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