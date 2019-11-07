Burhaniye'de HEM projesi kabul edildi

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, projenin çok yararlı olacağını söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, teklif ettiklerin projenin kabul edilen 49 proje arasına girdiğini söyledi. Dükancı, “Ulusal Ajans Başkanlığına sunulan 348 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda hazırladığımız iş başı eğitimi projemiz, kabul edilen 49 proje teklifi içerisinde hibe desteği almaya hak kazandı. 9984 avro bütçesi olan projemizin sözleşmesi, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara'da Ulusal Ajansta düzenlenen Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti başlangıç toplantısına, sınıf öğretmenimiz Fahrettin Tufan Sarp ile birlikte katıldık. Toplantıda, yapılan bilgilendirme bizim gibi ilk defa bir Ulusal Ajans projesine katılan kurumlar için teknik ve aydınlatıcı olmuştur. Ayrıca ulusal ajans uzmanlarının tarafımıza olan destek verici yardımları bizlere ayrı bir güven verdi. Projemizin çıkış kaynağı olan ihtiyaçlarımız için kurumumuzun yaptığı çalışmaların sonucunda şu tespitlerde bulunduk. Eğitim verdiğimiz alanların %90 ‘ını yetişkin bireylerin katılımıyla oluşturulan kurslardır. Yüzde 60'ı kırsal kesimde ikamet eden, kırsal kesimden göç etmiş, ya da büyükşehirlerde yaşayıp bazı sebeplerden göç etmiş kursiyerlerden oluşmaktadır. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezimizde görev alan öğretmenlerimiz pedagojik yöntemin bilimsel ilkelerini çok iyi bilmektedirler. Ancak, androgojinin bilimsel yöntemleri konusunda eksikliklerimiz vardır. Yetişkin kursiyer sayılarımızda zaman zaman düşüşler ve devamsızlıklar, çalışmalarda verim düşüşü görülmektedir. Konu incelendiğinde, zaman zaman iletişim, uzlaşma, zamanlama gibi çözülebilecek konular olduğu anlaşılmıştır.Son yıllarda vatandaşımız olmayan yabancı oturumcularında kurslarımıza başvurduğu görülmektedir. Bu veriler ile birlikte belirlediğimiz stratejik planımız çerçevesinde, kurumumuzun sürdürülebilir bir Avrupa tecrübesi sahibi olması, eğitimcilerimizin, yetişkin eğitiminin nasıl yapılması gerektiği hususunda bilimsel standartlara ulaşması ve Avrupa'daki eş iş görenlerle eşgüdümünün sağlanması hedeflerimiz içindedir. 6 personelin katılacağı iş başı eğitimi için hazırlık çalışmalarına başladık” dedi.