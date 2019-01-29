Burhaniye'de hizmet kalitesi artacak

Proje, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu personellerinin kişisel gelişimlerini sağlamak ve bu sayede daha hızlı ve etkili hizmet sunumunu gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Kursu bitirenlere sertifikalarını veren Kaymakam Hüseyin Öner, vatandaşların kamu kurumlarından memnuniyetle ayrılmalarını amaçladıklarını söyledi. Öner, “Projemiz, çeşitli kurumlardan katılımcıların 5 gün süreyle aldıkları eğitimin ardından sona erdi. Katılımcılara sertifikalarını verdik. Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından açılan destek programları kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 4 adet projemizden ilki olan Microsoft Office Uygulamaları ve Sunum Teknikleri isimli teknik projemizi başarıyla tamamladık. Burada sunulan eğitim programı sayesinde vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarından daha hızlı ve kaliteli hizmet almalarına katkı sağlayacağız. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi. Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen sertifika dağıtım programına, Kaymakamı Hüseyin Öner'in yanı sıra, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala ile Okul Müdürü ve Müdür Yardımcıları tarafından verildi.