Burhaniye'de Hürriyet Caddesi ışıl ışıl oldu

Balıkesir'İn Burhaniye ilçesinde, Belediye Hürriyet Caddesinde ki düzensiz kaldırımların yenilenmesiyle birlikte sokak lambaları da yenilenmeye başlandı. Burhaniye'de yapımı devam eden Doğalgaz çalışmalarından kaynaklı bozulan kaldırımların düzenlemeleri yapılırken düzenleme yapılan alanların üzerinde bulunan sokak lambaları da yenileriyle değiştiriliyor.

Eski sistem lambaların hem tasarruf hem de işlevselliğini yitirmesinden kaynaklı Belediye tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yapımına başlanan yeni Led sokak lambaları yeni sistem ve iki aşamalı özelliğe sahip. 4.5 metre boyunda ve hem caddeyi hem de kaldırımı aydınlatma özelliğine sahip yeni tip lambalar ayrıca enerji tasarrufuna da sahip. Hürriyet caddesinin bir bölümünde kullanılmaya başlanan lambalar ilerleyen zamanlarda cadde genelinde hizmete sunulacak.