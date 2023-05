Burhaniye'de ihtiyaçlılara sıcak yemek

Alınan başvurular sonucu komisyon tarafından tespit edilen, Burhaniye'nin merkez ve kırsal mahalleleri fark etmeksizin; yalnız yaşayan yaşlılara, engellilere ve yemek yapma olanağı olmayan vatandaşlara her gün belediye tarafından sıcak yemek ulaştırılıyor.

Burhaniye Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşevinde hazırlanan yemekler, her gün ihtiyaç sahiplerinin evlerine belediye araçlarıyla görevli personel tarafından ulaştırılıyor. 365 gün boyunca 4 çeşit olarak özenle ve dengeli olarak hazırlanan menü titizlikle ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar götürülüyor. Günlük 400 kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını belirten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Engin Demir, “Günlük olarak sıcak yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşlarımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burhaniye Belediyesi olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce dezavantajlı vatandaşlarımız için her alanda yardımlarımız ve desteklerimiz sürüyor. Yaptığımız geniş araştırmalar ile bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek yardımlarını ulaştırıyoruz” dedi. Covid döneminde de maddi duruma bakılmaksızın talep eden herkese sıcak yemek servisi yaptıklarını ve her daim vatandaşlarla birlik içerisinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Deveciler; "Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde, toplumsal dayanışmanın bir örneği olarak, gizlilik ilkelerine uyarak yaptığımız bu hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.