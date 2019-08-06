Burhaniye'de iki ot yangını birden çıktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, aynı gün iki ot yangını birden çıktı. Kırsal Çoruk Mahallesinde Karayel mevkiinde ve merkez Memiş Mahallesi Kuvvayı Milliye caddesinde çıkan ot yangınını itfaiye söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilk yangın Çoruk Mahallesi Karayel mevkiinde çıktı. İkinci yangın ise Memiş Mahallesi Kuvvayı Milliye caddesinde yaşandı. İhbar üzerine olay mahallerine giden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri iki yangını da söndürürken, vatandaşlardan sigara izmariti atmamalarını istedi. Çoruk Mahallesinde bir kamyonette yanma tehlikesi atlattı.