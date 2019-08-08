Burhaniye'de iki otomobil çarpıştı sürücüleri yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-İzmir Karayolunda İskele kavşağında dönmeye çalışan M.A yönetimindeki 10 F 5758 plakalı otomobille Ayvalık yönünden gelmekte olan K.G yönetimindeki 34 DR 9882 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sırasında her iki otomobilde ağır hasar alırken, sürücüler yaralandı. Ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.G ayakta tedavi edilirken, M.A Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.