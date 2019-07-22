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Burhaniye'de ikinci hac kafilesi dualarla uğurlandı

Burhaniye ilçesinde, Yılın ikinci hac kafilesi dualarla uğurlandı.

Kacacami de, okunan mevlidin ardından kutsal topraklara uğurlanan 38 hacı adayı için düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.


Kocacami önündeki törende kasideler okunurken, Müftü Hacı Öz'de dua yaptı. Düzenlenen törene, hacı adaylarının yakınları yoğun ilgi gösterdi. Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Müftü Hacı Öz, “Yıllarca sabırla beklediniz. Bu gün kutsal topraklara uğurlanıyorsunuz. Her zaman sabırlı olun. Orada bol bol dua edin. Bizlerden de selam götürün. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi. Hacı adayları yakınları ile vedalaşırken duygusal anlar yaşandı.

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