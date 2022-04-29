Burhaniye'de ilaçlama devam ediyor

Burhaniye'de, yaz aylarının kendini göstermesiyle birlikte Burhaniye Belediyesi larvasit ve haşere ilaçlamalarına hız verdi. Özellikle sulak alanlarda yapılan çalışmalar, inşaat sahaları ve üremeye elverişli yerleri kapsayacak şekilde genişletildi.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışan ilaçlama ekipleri, ilçe genelinde gece gündüz aralıksız çalışmalar yapmaya başladı. Deniz kenarlarında ve tarlalarda biriken su birikintileri başta olmak üzere, inşaat sahalarında ve dere içlerinde larvasitlere karşı mücadele eden ekipler, ayrıca ihbarlara da anında müdahale etmeye devam etti. Yaz boyu sürecek ilaçlama çalışmaları mevsimsel olarak çeşitlendirilerek periyodik olarak devam edecek.