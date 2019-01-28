Burhaniye'de İlim Yayma Cemiyeti daha fazla ihtiyaç sahibine destek olacak

Başkan Sadrettin Küçükkaya başkanlığında yapılan toplantıda, yıl içinde yapılması planlanan faaliyetler ele alınırken, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşılması kararlaştırıldı.

İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesinde 30 kişilik istişare kurulu şube merkezinde toplandı. Toplantıda 2019 yılı içinde yapılması planlanan yardımlar ele alındı. İstişare Kurulunun 3 ayda bir toplandığını anlatan Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya, yapılan yardımları artırmayı hedeflediklerini söyledi. Küçükkaya, “Şu anda 30 kız öğrenciye destek oluyoruz. 112 Suriyeli ve Iraklı aileye yardımcı oluyoruz. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile işbirliği yapıyoruz. Amacımız, yardım yaptığımız öğrenci ve aile sayısını artırmaktır. Bu konuda yardımsever vatandaşların desteğini bekliyoruz” dedi.