Burhaniye'de ilkbahar yağmurları kirazları coşturdu

ilkbahar yağışlarının iyi olması kiraz ağaçlarında bol ürün umudunu artırdı. Kirazlar çiçeklerle gelin gibi süslenirken, üreticileri sevindirdi.

Burhaniye yöresinde Nisan yağmurlarının bol düşmesi bütün meyvelerde olduğu gibi kiraz ağaçlarında da umutları artırdı. Kirazlar bembeyaz çiçeklerle süslenirken, çiftçileri sevindirdi. Kırsal Şarköy mahallesindeki çiftliğine çeşitli meyve ağaçlarının yanı sıra kiraz ve vişne ağaçları da diken Necmi Karademir(53), bol kiraz ve vişne beklediklerini söyledi. İlkbahar yağmurlarının çok yararlı olduğunu anlatan Karademir, “Kiraz ağaçlarında yakın zamanda bu kadar bol çiçek olmamıştı. Bu yıl baharın iyi geçmesinden olacak. ağaçlar çiçeklerle gelin gibi süslendi. İnşallah, bol ürün bekliyoruz. Burada olacak meyveleri de eşimiz, dostumuzla birlikte yiyeceğiz. İnşallah bol ürün bekliyoruz” dedi.