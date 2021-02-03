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Burhaniye'de İngilizce kursu ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen İngilizce A-1 Seviye Kursu ilgi gördü.

Güllü Ateş'in öğretmenliğini yaptığı 120 saatlik kursa değişik yaş ve mesleklerden 12 kişi katılıyor.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde, pandemi nedeniyle ara verilen kurslar tekrar başlarken, yoğun ilgi gördü. Kursiyerlerin çok ilgili olduklarını anlatan Kurs Öğretmeni Güllü Ateş, “Herkes isteyerek geliyor. O yüzden de herkes çok dikkatli. Her yaş ve meslekten kursiyerimiz var. Kursumuz 15 Mayıs da sona erecek” dedi. Kursu çok beğendiğini anlatan Gıda Toptancısı Turgut Erol, da “Yıllardır İngilizceye merakım vardı. Ama, bu güne kadar fırsat olmadı. Fırsat bulunca kursa geldim. Kursu çok seviyorum” dedi.

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