İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de inşaat ustası, kahvehane işletmecisi oldu

Burhaniye ilçesinde, uzun yıllar inşaat ustalığı yapan 56 yaşındaki Hüsnü Aydoğan, kahvehane işletmecisi oldu.

Bahadınlı Mahallesinde, oğlu Furkan Aydoğan ile birlikte mahalle kahvehanesini işleten Aydoğan, işini severek yaptığını söyledi.


İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde gençlik yıllarından beri inşaat ustalığı yapan 3 çocuk babası Hüsnü Aydoğan, 3 yıl önce mahalle kahvehanesinin işletmeciliği üstlendi. Oğlu Furkan ile birlikte çalıştığını anlatan Aydoğan, “Gençlik yıllarımdan beri inşat ustalığı yapıyordum. Yaşım ilerleyince o işi bıraktım. Şimdi de mahalle kahvehanesini işletiyoruz. Burada, komşularımıza çay servisi yapıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.