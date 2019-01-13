Burhaniye'de inşaat ustası, kahvehane işletmecisi oldu

Bahadınlı Mahallesinde, oğlu Furkan Aydoğan ile birlikte mahalle kahvehanesini işleten Aydoğan, işini severek yaptığını söyledi.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde gençlik yıllarından beri inşaat ustalığı yapan 3 çocuk babası Hüsnü Aydoğan, 3 yıl önce mahalle kahvehanesinin işletmeciliği üstlendi. Oğlu Furkan ile birlikte çalıştığını anlatan Aydoğan, “Gençlik yıllarımdan beri inşat ustalığı yapıyordum. Yaşım ilerleyince o işi bıraktım. Şimdi de mahalle kahvehanesini işletiyoruz. Burada, komşularımıza çay servisi yapıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz” dedi.