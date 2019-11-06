Burhaniye'de işaret dili kursu ilgi gördü

Geçen ay açılan kursa 60 kişi katılırken, kursun öğretmenliğini de Şermin Taşpınar yapıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan kurslar yoğun ilgi görürken, işaret dili kursuna da 60 kişi katıldı. İlçede yaşayan işitme engelli vatandaşlara yardımcı olmak için kursa geldiklerini anlatan vatandaşlar, kursa katılmaktan mutlu olduklarını anlatırken, kurs öğretmeni Şermin Taşpınar'a teşekkür etti. Kursu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, “Kursumuz 15 Ekimde başladı. Haftanın 3 günü düzenlenen kursumuz 16 Ocakda sona erecek. Kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.