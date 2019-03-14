Burhaniye'de istihdam seferberliği toplantısı

Burhaniye'de 2019 yılında istihdam seferberliği kapsamında “İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.

Toplantıya, Kaymakam Hüseyin Öner, Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Muhammet Sıddık Polat, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nazım Balcı, Burhaniye Ticaret Odası başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile iş ve ticaret sektörünün temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan İş-Kur İl Müdürü Nazım Balcı, vatandaşların işbaşı eğitim uygulamalarından yararlanmalarını istedi. Balcı, “Balıkesir de 30 bin işyeri bulunmaktadır. Bizim sağladığımız teşviklerden geçtiğimiz yıl ancak, 900 işyeri yararlandı. Bu teşviklerden daha çok vatandaş yararlansın istiyoruz. Teşviklerden yararlanmaktan çekinmeyin. Balıkesir'de geçtiğimiz 12 milyon 500 bin lira kaynak kullanıldı. Oysa, bu rakam 50 milyona çıkabilir. Bunun için başvurmaktan çekinmeyin. Sizlere yardımcı olmak için biz hazırız” dedi. Konuşmacılardan Hüseyin Ata ise, geçtiğimiz yıl teşviklerden 3 bin kişinin yararlandığını anlatırken, daha çok vatandaşın yararlanmasını beklediklerini söyledi.

Kaymakam Öner, “Türkiye genelinde istihdama yönelik teşvikler anlatılarak vatandaşlarımızın kamu ve özel sektör eliyle istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.Bugün Burhaniye'mizde de kamu ve özel sektör temsilcileriyle birlikte el ele vererek daha çok vatandaşımızın istihdam edilmesini sağlamak bu sayede üretim ve kalkınma yolunda güzel adımlar atılmasını sağlamaya yönelik başarılı bir organizasyona tanık olduk. Katkı sağlayan SGK ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz. Burhaniye Ticaret Odası yönetim kurulunu da bu milli tavırlarından dolayı kutluyorum, kamu ve özel sektörden toplantıya katılan tüm temsilcilere katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum ve toplantının faydalı ve yararlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.