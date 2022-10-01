Burhaniye'de itfaiyeciler unutulmadı

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret etti. Başkan Deveciler ile Başkan Yardımcıları Tamer Midilli ve Oktay Erbalaban, itfaiyeciler ile sohbet ederek, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren ve zora düşen her canlının yardımına koşan personeli tebrik etti.

Ziyarete Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çakır da katıldı. İtfaiyenin çalışmalarıyla alakalı görüşmelerin yapıldığı ziyarette Belediye itfaiye işbirliklerini geliştirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu. Teşkilat mensuplarıyla tek tek muhabbet eden Deveciler, itfaiye teşkilatının ülke için önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak, “ İtfaiye ekiplerimiz zorlu, ancak bir o kadar da hayati bir görevi yerine getiriyor. Zorda kalan her canlının imdadına yetişen başta Burhaniye'deki itfaiye personelimiz olmak üzere tüm kahraman itfaiye personelinin İtfaiye Haftasını kutluyorum. Görevini icra ederken hayatlarını kaybeden tüm kahraman itfaiye şehitlerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.