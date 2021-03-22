Burhaniye'de izinsiz afişe geçit yok

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma ile ilçede çevre ve görüntü kirliliğine neden olan izinsiz asılan reklam afişleri kaldırıldı.

Yapılan çalışma kapsamında izinsiz asılan afişlere cezai işlem uygulandı. Burhaniye Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile işbirliği içinde afiş denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde tüm uyarılara rağmen izinsiz afiş asıp çevre kirliliğine neden olan firmaların afişleri toplanırken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 42. maddesinin gereği "İzinsiz Afiş Asma" suçundan 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Daha Temiz Burhaniye için

Özellikle halkın yoğun olduğu meydanlar, parklar, caddeler ve sokaklarda, izinsiz şekilde reklam afişi ve ilan asılmaması için denetimlerin periyodik olarak süreceğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye'mizde estetiği bozan ve çirkin görüntüye neden olan gelişi güzel asılan reklam afişleri için önlemlerimizi alarak cezai işlem uygulamasına devam ediyoruz. Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan işletmeleri daha temiz bir Burhaniye için duyarlı olmaya davet ediyoruz.. Vatandaşlarımızla el ele daha temiz bir Burhaniye için, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise, ilçede bu tür izinsiz afiş asımlarında 0266 412 64 50 numaralı telefonundan ya da 0505 190 07 07 numaralı Whatsapp şikayet hattından ihbar ve şikayetlerini bildirebileceklerini belirtti.