Burhaniye'de izinsiz pazarlamacıya zabıta engeli

Ayaklı Kavşağında yaya kaldırımında izinsiz satış yapan izinsiz pazarlamacıya 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince zabıt tutuldu.

Dün akşam 20.00 sırasında Ören Mahallesinde izinsiz ayakkabı tezgahı açan pazarlamacı satışa başladı. İhbar üzerine Ayaklı kavşağına gelen zabıta ayakkabı kutularını kaldırırken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince zabıt tuttu. Kavşağa gelen Ören Muhtarı İlker Kurt da, zabıtalara yardımcı oldu. Kaldırımda ayakkabı kutularını gören vatandaşlarda şaşkınlıklarını dile getirdi. Kavşaktan geçmekte olan Kemal İşi, gece vakti kavşakta ayakkabı tezgahı açılmasına şaşırdığını söyledi.