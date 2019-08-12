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Burhaniye'de kaçan kurbanlık danayı itfaiye yakaladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kaçan kurbanlık danayı itfaiye yakaladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kaçan kurbanlık danayı itfaiye yakaladı.


Burhaniye ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde kaçan bir danayı itfaiye ekipleri yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, kesilmek üzere boş araziye götürülen dana bir anda vatandaşların elinden kaçtı. Kaçan danayı yakalayamayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, danayı kement yardımı ile yakalamayı başardı. Dana sahibine teslim edildi.

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