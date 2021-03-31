Burhaniye'de kadın çiftçiler organik arıcılık yapacak

Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün hazırladığı ‘Organik arıcılıkta, organik propolis' projesi Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edildi. Proje kapsamında kırsal Kırtık, Kuyumcu ve Hacıbozlar mahallerindeki 20 kadın çiftçiye arılı kovanlar verilecek.

Burhaniye'de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde Veteriner hekim Uğur Tarhal ve Ziraat Mühendisi Kezban Köse'nin hazırladığı ‘Organik arıcılıkta organik propolis' projesi Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilirken, organik arıcılık yapılması planlanan Kırtık, Kuyumcu ve Hacıbozlar mahallelerinde bitki eşitliliğini artırmak amacıyla 750 akasya ve 125 ıhlamur fidanı ile 2 bin 350 adet lavanta fidesi dağıtıldı. 3 mahallede belirlenen 20 kadın çitçiye organik arıcılık eğitimi verileceği açıklandı. Organik arıcılığı yaygınlaştırmak istediklerini anlatan Veteriner Hekim Uğur Tarhal, “Kırsal kesimdeki arıcılığı organik hale getirmek istiyoruz. Bunun sonucunda organik, bal, polen ve propolis elde etmek istiyoruz. Böylelikle yeni bir iş kolu oluşturmak istiyoruz. Projeye destek olmak ve bitki çeşitliğini artırmak için 70 adet akasya, 125 adet ıhlamur fidanı ile 2 bin 350 adet lavanta fidesi dağıtıldı. Kırtık, Kuyumcu ve Hacbozlar mahallerinde belirlenen 20 kadın çiftçiye eğitim verilecek. Kadın çiftçilere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesinin desteği ile arılı kovanlar dağıtılacak. Bundan sonra da ağaçlandırma ve tıbbı aromatik bitkiler ile bitki örtüsünü zenginleştirme çalışmalarına devam edilecek” dedi.