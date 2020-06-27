Burhaniye'de kadın polisler Ören sahilinde broşür dağıttı

Burhaniye ilçesi, alınan önlemler sayesinde yörede huzurlu ilçe olurken, sahillerdeki vatandaşlarda hırsızlık ve boğulma olaylarına karşı uyarıldı. Ören Meydanında, hırsızlık, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve plajda hırsızlık olaylarına karşı uyarı broşürü dağıtan polisler takdir topladı. Ören sahilindeki esnafları da ziyaret eden Türkan Yamiç ve İlknur Yalınkılıç, bir taraftan vatandaşları uyarırken, yüzlerce broşür dağıttı. Broşür dağıtımının İskele Mahallesi ile Cumhuriyet Meydanında sürdürüleceği açıklanırken, vatandaşlarda polislere teşekkür etti. Uyarı broşürlerini okuyacağını anlatan Ören esnaflarından Kemal Şanlı, “Polislerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim huzurumuz için çalışıyorlar. Sık sık uyarı broşürü dağıtıyorlar. Ören'imiz eşsiz bir yer. Herkesi bekliyoruz” dedi.