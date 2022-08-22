Burhaniye'de kadın ressamlar belgelerini aldı

Figen Köprülü'nün eğitmenliğini yaptığı 10 aylık kursu bitiren kadınların belgeleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül tarafından verilirken, hazırlanan ürünlerin 32. Burhaniye Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nde sergileneceği açıklandı.

Burhaniye Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlediği 10 aylık minyatür resim kursu tamamlandı. Ressam Figen Köprülü'nün eğitmenliğini yaptığı kursta başarılı çalışmalar yapılırken, hazırlanan ürünlerin 25-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 32. Burhaniye Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nde sergileneceği açıklandı. Kursiyer kadınlara belgelerini veren Müdür Turan Fırat Algül, Ressam Figen köprülü ve kursiyerleri kutladı. Kursun 10 ay devam ettiğini anlatan Algül, “Hepiniz fedakarlık yaparak kursa devam ettiniz. Kış yaz vakit ayırdınız. Yeni teknolojileri kullanarak güzel eserler ortaya koydunuz. Hepinizi kutluyorum” dedi. Müdür Turan Fırat Algül'e teşekkür eden ressam Figen Köprülü de, “Her zaman bize destek verdiğiniz. Size ve Halk Eğitimi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bize bu salonu tahsis eden Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler'e de teşekkür ediyoruz. Eserlerimizi Festivalde sergilemeyi planlıyoruz. Herkesi sergimize bekliyoruz” dedi.