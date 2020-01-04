Burhaniye'de kadın tiyatrocular kadınlar için oynayacak

İlk kez 25 Kasımda sahnelenen oyun için tekrar hazırlık yapan kadınlar, oyunu bu defa köylü kadınlar için oynayacak.

Filiz Kayalı'nın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Burhaniyeli kadın amatörler, Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin isteği üzerine oyunu ikinci defa oynamak için hazırlığa başladı. Reha Yurdakul Kültür Merkezinde prova çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Öykü Atölyesi sözcüsü Filiz Kayalı, “Bu güne kadar değişik oyunlar yazıp sahneledik. Oyunlarımızın ilgi görmesi bizi cesaretlendirdi. Yöremizde yaşanan öykülerden yola çıkarak hazırladığımız “Aman aman bıktık valla” adlı müzikli oyunumuzu ilk kez 25 Kasımda sahnelemiştik. Şimdi ise Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Sokur'un talebi üzerine ikinci kez oynamaya karar verdik. Oyunu izlemek için kırsal mahallelerde oturan kadınlar minibüslerle ücretsiz taşınacak. Oyunumuz, 10 Ocak Cuma günü saat 14.00'de Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Bütün kadınları bekliyoruz. Kadına şiddetin önlenmesi için farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.