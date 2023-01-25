Burhaniye'de kadın zabıtalar takdir topladı

Burhaniye ilçesinde, Belediye'de görev yapan Özlem Terzioğlu ve Nazmiye Hanebakan başarılı çalışmaları ile takdir topladı. Hem idari büroda hem de sahada görev yapan Terzioğlu ve Hanebakan, işlerini severek yaptıklarını söylediler.

Burhaniye'de Belediyesinde 20 zabıta memuru görev yaparken, Özlem Terzioğlu ve Nazmiye Hanebakan da ilçenin kadın zabıtaları oldu. Özlem Terzioğlu, 3 yıldır zabıta ekibinde görev alırken, Nazmiye Hanebakan da, 2,5 yıl önce ekibe katıldı. Terzioğlu ve Hanebakan, görevlilerindeki titizlikleriyle takdir topladı. Terzioğlu ve Hanebakan, işlerini severek yaptıklarını anlatırken, zabıta memuru Ruhi Konuksever, kadın görevlilerin zabıtada kaliteyi artırdıklarını söyledi.