Burhaniye'de kadınlar kendi yazdıkları oyunu sahneledi

Burhaniye ilçesinde, Kadınlar kendi yazdıkları 'Kadın TV' adlı tiyatro oyunu ile ikinci kez seyircilerin karşısına çıktı. Tiyatro eğitimi almamış kadınların oyununu yaklaşık 250 kişi izledi.

Burhaniye ilçesi Öykü Atölyesinde bir araya gelen 15'i kadın, 2'si erkek olmak üzere toplam 17 kişi 'Kadın TV' adlı tiyatro oyununu yazdı. 3 ay içinde hazırlıklarını tamamlayan kadınların ağırlık olduğu oyuncular hiç tiyatro eğitimi almadan Reha Yurdakul Salonu'nda 'Kadın TV' adlı oyununu kendileri oynayarak sahneledi. Oyunda televizyonda yer alan kadın programları ve evlendirme programlarının konusu işlendi. Profesyonel tiyatroculara taş çıkaran kadınların oyununu 250 kişi izledi. Büyük beğeni toplayan tiyatro oyunu sonunda oyuncuları izleyiciler ayakta alkışladı.Oyunu CHP eski Milletvekili ve belediye başkan adayı Ali Kemal Deveciler ile CHP İlçe Başkanı Ergün İnce de izledi. ‘Kadın TV' oyunda rol alan emekli öğretmen Esma Çevik, "Şu anda o kadar heyecanlıyım. Bu güzellik beni çok mutlu etti. Çok kısa sürede bir çalışma yaptık. Ama, kadınlara bir mesaj verebildiysek onlara ulaşabildiysek ne mutlu bize. Çok heyecanlı ve çok güzel bir çalışma oldu” dedi.

'Kadın TV' oyunun yazarı Filiz Kayalı ise, "2012 yılında Burhaniye Öykü Atölyesindeki öykü kadınlarla yola çıktık. Şiddete hayır demek için. Yeter dur demek için Küçük kasabada onlarca kadın bir araya geliyoruz. Günlerce çalışıyoruz. Kendimiz yazıyoruz. Kendi yazdığımız hikayeleri anlatıyoruz. Ve diyoruz ki hey kadınlar burada şiddete tecavüze karşı her zaman ayakta dimdik duruyoruz. Bu üçüncü oyunumuz. Her zaman olduğu gibi gene Burhaniye halkı bizi yalnız bırakmadı. Biz yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Bütün cesur yürekli arkadaşlarımızla kadınlarımızla bir aradayız. Bu oyunumuzu da ikinci defa sergiliyoruz” diye konuştu.