Burhaniye'de kadınlar Meme Kanseri konusunda uyarıldı

Dr.Gülsüm Aykal, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlere hitap ederken, kontrol için KETEM ve Aile Hekimliklerine başvurulmasını istedi.

Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısı ilgi gördü. Dr.Gülsüm Aykal, meme kanseri ve rahim ağzı kanserine dikkat çekti. Meme kanseri için Mamografi çektirilmesini isteyen Aykal, kanserde erken teşhisin önemini vurguladı. 40-69 yaş arasındaki kadınların Mamografi çektirmelerini isteyen Dr.Aykal, 30-65 yaş arasındaki kadınların da HPV testi için KTETEM veya Aile Hekimine başvurmalarını istedi. Ebe Selda Kurs da toplantıya katılan kadınlara uyarı broşürleri dağıttı. Dr.Gülsüm Aykal'a teşekkür eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, “Çok sayıda kurs açtık. Açılan kurslara daha çok kadınlar ilgi gösteriyor. Kanser Haftasında da böyle bir toplantı düzenledik. Katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.