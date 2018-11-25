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Burhaniye'de kadınlar şiddete karşı birleşti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen kadınlar ellerinde pankartlarla basın açıklaması Burhaniye Emek ve Demokrasi Güç Birliği öncülüğünde bir araya gelen kadınlara erkekler de destek verdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen kadınlar ellerinde pankartlarla basın açıklaması Burhaniye Emek ve Demokrasi Güç Birliği öncülüğünde bir araya gelen kadınlara erkekler de destek verdi.


Burhaniye Cumhuriyet Meydanında toplanan kadınların neredeyse hepsinin elinde değişik pankartlar yer aldı. Öldürülen kadınlar için saygı duruşu yapılırken, basın açıklaması okundu. Basın açıklaması sırasında sık sık sloganlar atıldı. Kalabalık, yaklaşık yarım saat süren açıklamanın ardından sessizce meydandan ayrıldı.

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