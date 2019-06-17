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Burhaniye'de kadınların eserleri ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği sergi de yer alan eserler ilgi gördü.

Dekoratif El Sanatları Kursunda, deniz taşlarından yapılan tablolar ilgi görürken, büyüklüğüne göre 5 lira ile 70 lira arasında alıcı buldu.


Ressam Figen Köprülü ve El Sanatları Öğretmeni Nezaket Yalçın'ın öncülüğünde hazırlanan tablolar Halk Eğitimi Merkezi salonunda görücüye çıktı. Deniz taşları ile süslenen tabloların ilgi gördüğünü anlatan Ressam Figen Köprülü, ürünlerin satışa sunulduğunu söyledi. Kurslarda çok güzel eserlerin ortaya çıktığını anlatan Köprülü, “Kurslarımızda çok değişik ürünler ortaya çıkmaktadır. Hazırlanan ürünleri de satmayı planlıyoruz. Bunun için tabloların üzerine büyüklüğüne göre 5 ile 70 lira arasında etiket koyduk” dedi.

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