Burhaniye'de kadınların iplerle yaptığı resimler ilgi gördü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan Punch Kursu ilgi gördü. Kursa katılan 32 kadının iplerden yaptığı resimlere büyük talep olduğu açıklandı.

Halk Eğitimi Merkezinde, Keziban Kiraz'ın öğretmenliğini yaptığı Punch Kursu'nda iplerle yapılan resimler ilgi gördü. Haftanın 6 günü iki grup halinde çalışan kadınların ürettiği ürünlerin yoğun talep gördüğünü anlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, kursiyerlerin çok sayıda sipariş aldıklarını söyledi. Yapılan resimlerin yılsonunda sergileneceğini anlatan Dükancı, ürünlerin ilgi görmesinin kursiyerleri heveslendirdiğini söyledi. Çok güzel ürünlerin ortaya çıktığını anlatan Kurs Öğretmeni Keziban Kiraz, “Yılsonunda ürünlerimizi sergileyeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda da sergilenen ürünlerimiz yoğun ilgi gördü. Kursiyerlerimizin bazıları kendi için yaparken, bazıları da satıyorlar. Ürünlerin ilgi görmesi kursiyerlerimizi sevindiriyor” dedi.