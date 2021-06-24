Burhaniye'de kaldırımsız cadde kazalara davetiye çıkarıyor

Kaldırımın kısa zamanda yapılmasını isteyen vatandaşlar, kaldırımsız caddenin Ören'e yakışmadığını söyledi.

İlçenin önemli caddelerinden olan Altınyol Caddesinde asfaltlamanın ardından kaldırımların yapılmaması tepkilere neden oldu. Kaldırım olmadığı için vatandaşların yoldan yürümek zorunda kaldıklarını anlatan inşaat ustası Kemal İşi, Ören Mahallesinin turistik bir mahalle olduğunu söyledi. Ören'i Akçay'a bağlayan yolda yer alan Altınyol Caddesinin yuğun araç trafiğine sahne olduğunu anlatan Kemal İşi, “Altınyol Caddesi 3-4 yıl önce sıcak asfalt kaplanınca çok güzel oldu. Ancak bu güne kadar kaldırım düzenlemesi yapılmadı. Bu yüzden bazı vatandaşlar yoldan yürümektedir. Bu da, kazaya davetiye çıkarıyor” dedi. Ören Mahallesi sakinlerinden Mustafa Dirlik de, bir an önce kaldırım yapılmasını istedi.