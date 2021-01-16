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Burhaniye'de kalite ödül töreni

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş e-Twinning Kalite Etiketi ve Sertifika ödül törenine katıldı.

Kaymakamlık Konferans Salonunda düzenlenen törene Kaymakamın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İzettin Zengin ile ödül alan okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.


İlçe de 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yürütülen e-Twinning projelerinin Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ulusal Destek Servisinin değerlendirmeleri neticesinde 4 okul Kalite Etiketi 5 öğretmen ise Kalite Etiketi Sertifikası aldı. Ödül alan okullar ve öğretmenlerin belge ve sertifikaları Kaymakam İlyas Memiş tarafından verildi. Ödül alan idareci ve öğretmenleri tebrik eden Kaymakam İlyas Memiş, ilçede eğitim kalitesinin yükseltilmesi için el birliği ile çalışacaklarını söyledi.

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