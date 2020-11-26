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Burhaniye'de kamyon ve traktör çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kocaseyit Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Y.K. (49) idaresindeki 10 RC 304 plakalı New Hoolland marka traktör ile A.G.(53) idaresindeki 10 RY 451 plakalı BMC marka kamyon çarpıştı. Kazada sıkışan kamyon sürücüsü A.G, Büyükşehir Edremit İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, sağlıkçıların ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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