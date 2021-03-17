Burhaniye'de kan bağışları eskisi gibi

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Kızılay Kan Merkezi'nin başlattığı kan bağışı kampanyaları devam ederken, kan bağışlarının pandemi öncesi rakamlara yaklaştığı kaydedildi. Burhaniyelilerin duyarlı olduklarını anlatan Dr. Ahsen Elif Örtücü, günlük 60 ünite dolayında kan bağışı olduğunu anlattı.

Burhaniye'de iki haftada bir düzenlenen kan bağışı kampanyası devam ederken, bağışlar da pandemi döneminde yaşanan dalgalanma da normale dönmeye başladı. Cumhuriyet Meydanına konuşlanan Balıkesir Kızılay Kan Merkezi'ne ait otobüste kan veren vatandaşlar, bağışta bulunmanın mutluluğunu yaşarken, bağış otobüsünde de hijyen kurallarına titizlikle uyuluyor. Bağışçılar teşekkür eden Dr.Ahsen Elif Örtücü, “Pandemi nedeniyle yaşanan dalgalanmalar sona erdi. Kan bağışları pandemi öncesi döneme yaklaştı. Bu günlerde günlük 60 ünite dolayında kan almaya başladık. Pandemi öncesi günlük 65-70 ünite kan bağışı alıyorduk. Bütün sağlıklı vatandaşlarımıza kan bağışına bekliyoruz. Kan bağışı yapan vatandaşlar, kan yoluyla bulaşan hastalıklar yönünden taramadan geçmiş oluyorlar. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.